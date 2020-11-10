إعادة فتح المدارس في قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب كورونا



أعيد فتح المدارس الأساسية الابتدائية في قطاع غزة الثلاثاء، بعدما أغلقت أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إنه «بدءاً من اليوم الثلاثاء سيتم استئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس، في كافة محافظات القطاع».

وأوضح أنه يستثنى من هذا القرار «المناطق المصنفة بأنها حمراء ضمن التصنيف الصحي لوباء كورونا المستجد».

وأضاف مطر: «الدوام سيكون جزئياً لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً لكل تلميذ، على أن تكون الأيام الأخرى من الأسبوع بالتعليم عن بُعد»، مشيراً إلى أنه طُلب من المدارس تكثيف المهمات للطلاب «من أجل تعويض أيام الدوام القليلة».

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قررت استئناف الدروس في مرحلة الثانوية العامة في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.



