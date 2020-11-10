روسيا تنشر قوات حفظ السلام بعد توقيع هدنة في قره باغ

بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، نشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ بعد الاتفاق الذي وقع تحت إشرافها بين أذربيجان وأرمينيا.

وأنهى الاتفاق معارك دامية مستمرة في الجيب الجبلي منذ ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل المئات.

وأعلنت موسكو أن طائرات أولى تقلّ قوات روسية لحفظ السلام وصلت، اليوم الثلاثاء إلى أرمينيا، على أن يُرسلوا بعدها إلى ناغورني قره باغ. في المجمل، أرسلت موسكو 1960 جندياً و90 آلية مصفّحة و380 آلية أخرى.

ويُفترض نشرها مع انسحاب القوات الأرمينية من سلسلة أراضٍ استعادت أذربيجان السيطرة عليها.

وانفصلت منطقة ناغورني قره باغ عن أذربيجان بعد حرب في التسعينيات. وتجري فيها مواجهات منذ نهاية سبتمبر بين الأرمن والجيش الأذربيجاني.

وقع الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 21,00 ت غ، من قبل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين، إن الطرفين المتنازعين سيحتفظان «بالمواقع التي يسيطران عليها».

وأتى تصريح الرئيس الروسي بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الأرميني، على صفحته عبر «فيسبوك»، أنّه وقّع اتفاقاً «مؤلماً».

وكتب باشينيان «إنه حزن كبير للأرواح التي فُقدت»، مضيفاً أنه يعتزم حالياً التركيز على «التنمية الاقتصادية والإنسانية» في أرمينيا وإقليم قره باغ.

وأدى هذا الإعلان إلى تظاهرات غضب في أرمينيا، حيث اقتحم المتظاهرون مقري الحكومة والبرلمان ليلاً، إلا أن قوات مكافحة الشغب استعادت السيطرة عليهما صباح اليوم الثلاثاء.

ومنذ نهاية سبتمبر، اندلعت أكثر الاشتباكات دموية منذ ما يقرب من 30 عاما بين الأرمن في قره باغ والجيش الأذري.

وأسفر النزاع في قره باغ عن مقتل ما لا يقلّ عن 1300 شخص منذ 27 سبتمبر، وفق إحصاءات جزئية نشرها الطرفان، علماً بأنّ أذربيجان لم تعلن عن خسائرها العسكرية، ما يعني أنّ الحصيلة الفعلية لعدد القتلى يمكن أن تكون بالآلاف.

وفشلت محاولات عديدة سابقة لوقف إطلاق النار برعاية موسكو وباريس وواشنطن التي تتشارك رئاسة مجموعة مينسك المكلفة منذ عام 1994 إيجاد حلّ للنزاع.