السيسي يزور اليونان ويبحث قضايا الشرق الأوسط والإرهاب

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى اليونان يبحث خلالها قضايا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وجاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن زيارة السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ويلتقي رئيسة البلاد وعدداً من المسؤولين.

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.