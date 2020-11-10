خبير: بدء استخدام لقاح "فايزر" ضد كورونا خلال 3 أسابيع

أعلن مستشار علمي كبير في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح، الذي تطوره شركتا "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية ضد فيروس كورونا المستجد، سيكون جاهزاً للاستخدام في غضون ثلاثة أسابيع.

وأكد البروفيسور جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أوكسفورد العريقة والعضو في اللجنة العلمية التي ترفع التوصيات إلى الحكومة البريطانية خلال الأزمة الصحية "أعتقد أننا سنكون مستعدين منتصف ديسمبر لبدء التلقيح".

وأضاف بيل، أمام لجنة برلمانية، أن "لقاحين أو ثلاثة" ضد فيروس كورونا قد تصبح متوافرة مطلع العام 2021.

وقال "لن أفاجأ إذا بدأت السنة الجديدة مع توافر لقاحين أو ثلاثة قابلة للتوزيع".

وأوضح "إنني في غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية في الفصل الأول من العام المقبل لتبدأ الأمور تبدو طبيعة أكثر بحلول الربيع مما هي عليه الآن".

وتابع بيل أن فرص حصول هذا السيناريو تراوح بين 70 و80%.

وطلب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من النظام الصحي العام أن يكون على استعداد لبدء التلقيح مطلع الشهر المقبل إذا كان اللقاح جاهزاً.

وستعطى الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفاً خصوصاً في دور رعاية المسنين والطواقم الطبية. وستطلق حملة تلقيح مع أولوية لكبار السن ثم الشباب.

كان المغرب أعلن أيضا، أمس الاثنين، أن المملكة تعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بيان، صادر عن الديوان الملكي، إن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته "لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح" ضد فيروس كورونا المستجد "في الأسابيع المقبلة"، تهدف إلى "تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره".

تأتي تصريحات البروفيسور بيل المتفائلة غداة إعلان مجموعة "فايزر" الأميركية لإنتاج الأدوية وشريكتها الألمانية "بايونتيك" أن لقاحهما ضد كوفيد-19 يخفض بمعدل 90% مخاطر الإصابة بالفيروس ما أحيا آمالاً كبيرة في العالم.

وهذه نتائج أولية لتجارب لا تزال جارية على نطاق واسع.

وحاليا، يخضع عشرة لقاحات في العالم للتطوير وهي في المرحلة الثالثة من الأبحاث المتقدمة حيث تختبر فعاليتها على نطاق واسع على آلاف المتطوعين من البشر.

وأوصت بريطانيا، التي تعد من الدول الأكثر تضرراً مع وفاة أكثر من 49 ألف شخص وإصابة 1,2 مليون، على 40 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر".