الادعاء يطلب "المؤبد" لسليم عياش المدان باغتيال الحريري

طلب الادعاء في محاكمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد للعضو في حزب الله سليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس، عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في فبراير العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

واستمع القضاة، في جلسة اليوم الثلاثاء، إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها" عليه.

وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة "أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيراً إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد".

وأضاف "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة.. يُعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية".

ويبحث الادعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى المحكمة.

وفي 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

واعتبرت المحكمة أن الاغتيال "سياسي" نفذه "الذين شكل الحريري تهديدا لهم".

ويواجه عياش اتهامات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.