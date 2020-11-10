«SOS» تُنقذ 7 أشخاص

دبي (الاتحاد)

تمكنت شرطة دبي من إنقاذ 7 أشخاص كانوا على متن مركب سياحي في عرض البحر، بعد أن لجأ أحدهم إلى إرسال رسالة عبر خدمة الاستغاثة الـ« SOS» المتوفرة في تطبيق شرطة دبي، متضمنة الموقع البحري إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وأكد العميد نبيل عبد الله نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى رسالة الاستغاثة، وعلى الفور تم التجاوب من قبل الأفراد مع الرسالة التي تضمنت الموقع البحري فقط، ثم عملوا على التواصل مع المتواجدين على المركب السياحي والاطمئنان على صحتهم.

وأشار إلى أن دوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري انطلقت إلى مكان تواجد المركب على وجه السرعة، حيث تم تقديم العلاج إلى اثنين من المصابين بدوار البحر، ثم نقل جميع الأشخاص من خلال زوارق الشرطة إلى دبي، إلى جانب التواصل مع شركة السياحة وحل مشكلة تعطل المركب. وأكد أن خدمة «SOS» تهدف لتقديم الخدمات الشرطية السريعة عند الحاجة، مشيرا لأهميتها البالغة في عمليات الإنقاذ، والوصول إلى المُحتاجين بدقة وسرعة شديدتين.

ودعا نبيل ملاك المراكب البحرية السياحية إلى تفعيل (خدمة أبحر بأمان) المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي خلال رحلاتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة أو الأعطال التي يتعرضون لها، مؤكداً أن شرطة دبي أطلقت (خدمة أبحر بأمان).

نبيل عبد الله

استغاثة

أكد الباحث القانوني كمال زهران، أحد الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن المركب، والشخص الذي أرسل رسالة الاستغاثة إلى مركز القيادة والسيطرة، أنهم استأجروا المركب السياحي وانطلقوا في رحلة بحرية، لكن المركب تعطل بشكل مفاجئ في مياه البحر، نتيجة خلل في بطارية المحرك، ما أدى إلى توقفه عن العمل.

وقال: قائد المركب لم يستطع التواصل مع الشركة السياحية للحصول على الدعم، لذلك استعنت بهاتفي النقال وفتحت التطبيق الخاص بشرطة دبي، والذي كنت قد حملته سابقاً على هاتفي، وعثرت فيه على خدمة الاستغاثة «SOS» التي حولتني مباشرة إلى إرسال رسالة لموقعنا البحري.

وتابع: قُمت بإرسال الرسالة، وبعد ثوانٍ معدودة تلقيت مكالمة هاتفية من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، وتحدثت إلى أحد أفراد الشرطة والذي تعامل معنا بحرفية، وتأكد من سلامتنا أولاً واحتياجاتنا للخدمات الطبية، ثم أرسل لنا الدوريات البحرية التي وصلتنا في 12 دقيقة، وقدمت العلاج إلى اثنين من المصابين بالدوار، وساهمت في إعادتنا إلى البر.

وقدم الأشخاص السبعة الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة الاستجابة.