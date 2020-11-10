الشرطة النمساوية: منفذ هجوم فيينا الإرهابي تصرف بمفرده

قال قائد شرطة فيينا، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على أن المتشدد الذي قتل أربعة أشخاص في إطلاق نار عشوائي بوسط فيينا الأسبوع الماضي تلقى مساعدة لتنفيذ هجومه.

وأضاف قائد الشرطة جيرهارد بورستل في مقابلة مع إذاعة «أو.آر.إف»: «حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن علينا استبعاد نظرية الجاني المنفرد. تركز التحقيقات على تحديد المسار الذي قطعه من منزله إلى موقع الجريمة أو من مكان آخر إلى موقع الجريمة».