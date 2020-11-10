سنغافورة تتيح عمل اختبار «كورونا» للجميع بداية من الشهر المقبل



تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة عمل اختبار فيروس كورونا (كوفيد 19) للجميع، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار لدى مزود معتمد، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزارة الصحة في سنغافورة قولها في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «من الآن فصاعداً، سنجعل اختبار كوفيد - 19 متاحاً للجميع... ويشمل ذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى عمل اختبار قبل المغادرة (إلى دولة أخرى)»، حيث لن يكون هناك داعٍ لتقديم موافقة الوزارة المطلوبة لإجراء الاختبار قبل السفر إلى الخارج.

ويشار إلى أن سنغافورة اتبعت نهجاً مستهدفاً لإجراء الاختبارات، حيث تقوم بإعطاء الأولوية في عمل الاختبارات، للأشخاص الذين يعانون أعراض المرض، أو الذين يواجهون خطر الإصابة بالفيروس بصورة أكبر، وذلك على عكس استراتيجية «إجراء الاختبار عند الطلب» المتبعة في دول أخرى مثل نيوزيلندا، التي تمكنت من احتواء العوامل المسببة للمرض.

ويشار إلى أن سنغافورة تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المجتمعية الجديدة التي يتم تسجيلها يومياً، صفراً، أو اقترب من الصفر، خلال الأسابيع القليلة الماضية.



