660 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و588 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين إلى أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.