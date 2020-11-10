السعودية تسجل 471 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5576 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 471 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 351 ألفا و455 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 493 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 338 ألفاً و281