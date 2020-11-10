أكثر من مليون و263 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,263,890 شخصاً في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، اليوم الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 50,907,770 شخصاً في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 33,121,400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الاثنين 6867 وفاة إضافية و465,514 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي فرنسا (548) وإسبانيا (512) والولايات المتحدة (489).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 238,251 وفاة من 10,110,552 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,928,845 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 162,628 وفاة من أصل 5,675,032 إصابة، ثم الهند مع 127,059 وفاة (8,591,730 إصابة) والمكسيك مع 95,255 وفاة (972,785 إصابة) وبريطانيا مع 49,063 وفاة (1,213,363 إصابة).

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 114 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (106) وإسبانيا (84) والبرازيل (77).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 86267 إصابة (22 إصابة جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى 81187 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء 413,838 وفاة من أصل 11,673,023 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 311,035 وفاة من أصل 13,031,112 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 248,791 (10,375,229 إصابة).

وسجلت آسيا 178,001 وفاة (11,126,994 إصابة) والشرق الأوسط 65,666 وفاة (2,777,847 إصابة) وأفريقيا 45,618 وفاة (1,893,627 إصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (29947 إصابة).



