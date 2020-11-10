لبنان يقرر الإغلاق التام لمنع تفشي «كورونا»

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الإقفال التام لمدة 15 يوماً، اعتباراً من السبت المقبل.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: «اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن دياب قوله: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس».

وأضاف: «بلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بحالات حرجة وكل البلد أصبح في وضع حرج، معرباً عن خشيته من» الوصول إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع».

وقال: «كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول في مواجهته، أما اليوم فقد بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات».

ويأتي قرار الإقفال التام بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وجرى تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.



