ماليزيا تسجل 869 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد إلى 42 ألفا و50 حالة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الماليزية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للانباء عن وزارة الصحة القول، إن ولاية صباح في شمالي البلاد سجلت 397 حالة، بينما سجلت ولاية سيلانجور في غرب البلاد 235 حالة إصابة جديدة، بينها حالة قادمة من نيبال.

وقد سجلت العاصمة كوالالمبور 19 حالة إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 300.

وتفرض السلطات الماليزية قيودا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أغلب ولاياتها بينما ترتفع أعداد الإصابات في البلاد.

وفي محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها ماليزيا بسبب تلك القيود، قدمت الحكومة للبرلمان موازنة العام الجديد يوم الجمعة الماضي، بقيمة 80 مليار دولار تقريبا. وتعتقد الحكومة أن خطة الإنفاق التي وضعتها سوف تساعد في تعافي الاقتصاد العام المقبل وتتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 5ر7 بالمئة.

وفي بيان قبل إعلان الموازنة الجديدة، صرح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إن هناك «حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات تحفيز ملموسة».

وانكمش الاقتصاد الماليزي بنسبة غير مسبوقة بلغت 1ر17 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع الإغلاق الذي شهدته البلاد خلال الفترة من مارس حتى مايو في محاولة للتصدي لجائحة كورونا.



