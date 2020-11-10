باكستان تسجل 1637 إصابة جديدة بـ«كورونا» و23 وفاة

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد إلى 7000 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 346 ألفاً و476 .

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و741 ألفاً و507 اختبارات للكشف عن الإصابات بالفيروس، و31 ألفاً و904 اختبارات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 319 ألفاً و431 من المصابين، فيما لا يزال 1052 مريضاً في حالة حرجة.



