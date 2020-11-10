كوريا الجنوبية تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بسبب سلسلة من حالات العدوى الجماعية، ما دفع السلطات الصحية إلى النظر في رفع مستوى تدابير التباعد الاجتماعي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت اليوم أن من بين المئة إصابة الجديدة، 71 إصابة محلية، مما يزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27 ألفاً و653 حالة حتى الآن.

وسجلت البلاد 126 إصابة أمس الاثنين، و143 يوم الأحد.

وتبنت كوريا الجنوبية، التي طبقت خطة للتباعد الاجتماعي من ثلاثة مستويات منذ المرحلة المبكرة من تفشي الجائحة، المستوى «1» من التباعد الاجتماعي يوم السبت الماضي، وهو أدنى مستوى في خطة منقحة من خمسة مستويات.

ويمكن لكل حكومة إقليمية تطبيق القيود الجديدة لمكافحة الفيروس، بناء على درجة التفشي بالإقليم، مما يسمح للناس بمواصلة حياتهم العادية مع ارتداء الكمامات.

لكن السلطات الصحية حذرت من أنه يمكن الاضطرار إلى تطبيق المستوى 1.5 على الصعيد الوطني، إذا لم يتم تسطيح منحنى الإصابات اليومية قريباً.



