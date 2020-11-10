الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد 3 أيام على رحيل صائب عريقات



نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي وافته المنية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس عباس تنكيس الأعلام لمدة ثلاث أيام، حداداً على رحيل عريقات.

ونعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن وعميق الأسى عريقات، ووصفته في بيان صحفي بـ «المناضل الذي لا يتزعزع».

وأشارت إلى سعيه دون كلل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، رغم جميع العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مدار عقود.

وأعلنت مصادر فلسطينية رسمية، اليوم، أن عريقات 65(عاماً) توفي خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.

وأعلن مركز هداسا الطبي في إسرائيل، حيث كان يعالَج عريقات، وفاته صباح اليوم، وفقاً لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني.

وعاني عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017 ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا.



