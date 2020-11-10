طوكيو تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء تسجيل 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن العدد يعتبر ثاني أعلى حصيلة إصابات يتم تسجيلها منذ ظهور مرض "كوفيد19-" بطوكيو في يناير الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة إلى 33 ألفا و60 حالة.

وقد وصل إجمالي حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 109 آلاف و191 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 1834.