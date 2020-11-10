وفاة صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بوفاة أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من جراء تداعيات إصابته بكورونا.

وأعلن مركز هداسا الطبي في إسرائيل، الذي كان يعالَج فيه عريقات، وفاته صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير.