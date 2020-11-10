روسيا تسجل 368 وفاة و20977 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 368 حالة وفاة و 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 817109 إصابات.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31161 حالة وفاة.

وتماثل 15600 مريض للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و350741 شخصا، مع بقاء 435207 حالات نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.