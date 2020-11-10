مصر تسجل 221 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

سجلت مصر 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي مساء الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 109422 مصابا، كما يرتفع عدد الوفيات إلى 6380 حالة.

وأفادت الوزارة بخروج 97 متعافيا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100439 حالة حتى مساء الاثنين.



