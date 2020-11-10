إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 50.7 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 50.7 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و260290 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 237762 10014390 الهند 126611 8553657 البرازيل 162269 5653561 فرنسا 40987 1807479 روسيا 30793 1796132 إسبانيا 39345 1381218 الأرجنتين 33560 1242182 المملكة المتحدة 49236 1213363 كولومبيا 32791 1143887 المكسيك 95027 967825.