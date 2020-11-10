الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا عن 33 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 25 إصابة بلا أعراض، صعودا من تسع حالات مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86267 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.