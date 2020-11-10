فريق بايدن يدعو للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.