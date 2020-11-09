النمسا: اعتقال 30 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم لـ«حماس» و«الإخوان»

عواصم (وكالات)

قال ممثلو الادعاء في النمسا إن الشرطة ألقت القبض على 30 شخصاً في أكثر من 60 مداهمة نفذتها، أمس، ضمن عملية لمكافحة الإرهاب، لكن ليست هناك صلة تربط المعتقلين بهجوم دام وقع في فيينا قبل أسبوع قتل فيه متشدد 4 أشخاص.

وتحتجز النمسا رسمياً 10 من المشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي نفذه مسلح يبلغ من العمر 20 عاما، سبق وأدين بمحاولة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا.

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة جراتس الجنوبية أن المداهمات التي نُفذت أمس، على شقق ومنازل ومحال تجارية ومقار جمعيات في 4 مقاطعات نمساوية استهدفت أشخاصاً يشتبه بانتمائهم أو دعمهم لحركة «حماس» وجماعة «الإخوان». وقال المكتب في بيان «يتعلق الاشتباه بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والعمل ضد مصلحة الدولة والانتماء لتنظيم إجرامي وغسل الأموال»، مضيفاً أن التحقيق بدأ منذ أكثر من عام.

وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق مع أكثر من 70 شخصا للاشتباه في انتمائهم ودعمهم لـ«حماس» ولـ«الإخوان».

إلى ذلك، تعقد فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قمة مصغّرة عبر الفيديو حول الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، بعيد لقاء في باريس يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أمس، أنها ستبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة التطرف. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميركل قولها إنها «ستبحث الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي والمستشار النمساوي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سبل التصدي أوروبيا لهذه الظاهرة». ووفق المشاركين فإن بحث آليات التصدي لهذه الظاهرة سيكون على جدول أعمال قمة وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة المقبل، وكذلك على جدول القمم الأوروبية المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تطالب فيه أحزاب سياسية ألمانية بتشديد إجراءات مراقبة ما يطلق عليهم بـ «المتطرفين الخطيرين»، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا ومدينتا نيس الفرنسية ودريسدن

الألمانية.