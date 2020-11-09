تدمير تعزيزات حوثية شرقي الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي من استعادة مناطق من ميليشيات الحوثي الإرهابية بين محافظتي مأرب والجوف، وتكبيدها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها.

وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً من جهات عدة شرق محافظة الجوف وتمكنت من الوصول إلى أطراف «المسيجد» الأقرب إلى محافظة مأرب.

وأضافت أنه «بمشاركة قوات الدروع وإسناد جوي من طيران التحالف تمكن الجيش ورجال القبائل من إطباق الحصار على المجاميع الحوثية وسحقها في مناطق مفتوحة في عدوان».

وأكدت المصادر استعادة جميع المناطق التي سقطت خلال الساعات الماضية بين مأرب والجوف والإجهاز على المجاميع الحوثية، ومقتل وجرح عشرات من عناصرها وأسر أكثر من 20 آخرين في مناطق المواجهات. ونوهت المصادر بالدور الكبير لمقاتلات التحالف في إسناد الجيش والقبائل، حيث شنت غارات مكثفة على الأرتال والآليات الحوثية، مؤكدة تدمير ثلاثة أطقم بقوتها البشرية كما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها.

وفي الحديدة، أحبطت القوات المشتركة، أمس، محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في مدينة «حيس»، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب تباب ومواقع قرب خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس من جهة مفرق «العدين»، وباءت بالفشل وخسائر بشرية، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المدنيين في مركز مديرية «حيس» تصدت للمتسللين، وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

ولفت إلى أن عناصر الميليشيات كانت مرصودة بدقة منذ تحركها، الأمر الذي جعلها صيداً سهلاً للقوات المشتركة، كما تم إخماد مصادر النيران التي شكلت غطاء نارياً للمتسللين وطالت في معظمها الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية للمدينة.

إلى ذلك، أصيبت فتاة، أمس، بطلق ناري من أسلحة ميليشيات الحوثي أثناء تواجدها في حفل زفاف بمركز مديرية حيس. وأفادت مصادر محلية أن فتاة تبلغ 16 عاماً، أصيبت برصاصة حوثية اخترقت جانبها الأيمن واستقرت في الجانب الأيسر خلال فتح الميليشيا النيران على قرية «ربع السوق» شرق مدينة حيس، أثناء تواجد عدد كبير من الأهالي بحفل زفاف.

وفي سياق آخر، أصدرت إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرة الميليشيات حكماً جديداً بإعدام أحد المعارضين بتهمٍ ملفقة. وأوضح المحامي عبدالمجيد صبرة، إن الميليشيات الحوثية أصدرت حكمًا بالإعدام بحق المختطف في سجونها منذ قرابة 3 أعوام «هادي عبده جابر راجح المسلماني» مبررة حكم الإعدام الصادر عما يسمى الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، التابعة لها تعزيراً لما أسمتها بـ«جريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدوان».

وكان المسلماني المنتمي لمحافظة حجة اعتقل في يوليو 2017 عن بحث الأمن السياسي ونقل إلى الأمن القومي في العاصمة، وظل محتجزا لعشرة أشهر قبل إحالته إلى النيابة الجزائية، ثم محاكمته وصدور الإعدام بحقه في نوفمبر العام 2018 أيدته الشعبة الاستئنافية. ووجهت منظمات حقوقية اتهامات لميليشيات الحوثي باستخدام المحاكمات الصورية من أجهزة القضاء الخاضعة لسيطرتها لاستهداف المعارضين، ومحذرة من التمادي الحوثي في إرهاب المواطنين والمعارضين.

اعتراض مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات باتجاه السعودية

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وإسقاط طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة بإطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية استهداف متعمد للمدنيين والتجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات كافة، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.