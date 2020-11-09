المغرب يعلن خطة للتلقيح ضد كورونا في الأسابيع المقبلة

أعلن بيان للديوان الملكي في المغرب أن المملكة تعتزم إطلاق عملية "مكثفة" للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البيان، الصادر الاثنين، إن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته "لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح" ضد فيروس كورونا المستجد "في الأسابيع المقبلة"، تهدف إلى "تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره".

ولم يذكر البيان اللقاح الذي سيتم اعتماده، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت "من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19" و"المشاركة الناجحة (...) في التجارب السريرية".

كان المغرب أعلن في أغسطس اتفاقا مع مجموعة "سينوبرام" الصينية حول المرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس.

وأعلنت شركتا "فايزر" (الولايات المتحدة) و"بيونتيك" (ألمانيا)، الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وأوضح بيان الديوان الملكي المغربي أن عملية التلقيح المرتبقة ستشمل من تزيد أعمارهم على 18 عاما، على أن تعطى الأولوية خصوصا للعاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والعاملين في قطاع التعليم والمسنين والفئات الهشة. على أن يوسع نطاقها بعد ذلك لتشمل باقي السكان.

ومددت المملكة، الأسبوع المنصرم، العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس لمكافحة الوباء، شهرا آخر حتى 10 ديسمبر.

كما تفرض السلطات حظر تجول ليليا منذ مطلع سبتمبر في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بالإضافة إلى قيود على التنقل من وإلى مدن عدة منذ يوليو.