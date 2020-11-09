السودان يستعد لاستقبال قادة «الجبهة الثورية»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، أن يوم الأحد المقبل سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء السودان، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في جوبا وضيوف السودان في هذه المناسبة.

وفي الوقت ذاته، ترأس الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني اجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وذلك بحضور وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ووزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم ورؤساء لجان الاستقبال وممثلين عن أطراف السلام وقوى الحرية والتغيير.

وأجاز الاجتماع الشكل النهائي لبرنامج الاحتفال باستقبال قادة السلام، وأكد ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا»، مما يستدعي أن يحتفل مواطنو كل ولاية في ولايتهم، تزامناً مع الاحتفالات في العاصمة الخرطوم.

وعلى صعيد آخر، التقى دونالد بوث المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان بوزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، للمساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومن جانبه، التقى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين بمجموعة ممثلة للاتحاد الأوروبي، وناقش الاجتماع سبل التعاون والدعم والتنسيق المشترك بين السودان والاتحاد، كما بحث الجانبان وضع خطة لبدء الحوار الاستراتيجي بينهما.

وعبر وزير الخارجية السوداني عن استعداد بلاده للعمل مع الاتحاد الأوروبي، وتطلعه للشراكة مع الأخير، والحصول على دعمه في إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب وتزويدها بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التعايش السلمي.

ومن جانبه، استعرض دانيل فيس نائب سفير الاتحاد الأوروبي خطة الاتحاد الاستراتيجية الجديدة للقرن الأفريقي، وأهم أولوياتها المتمثلة في قضايا البحر الأحمر والتحول الديمقراطي، وتعزيز الأمن الإقليمي والتعافي بعد جائحة «كورونا».