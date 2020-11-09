بايدن بلا تفويض «رسمي» لبدء «المرحلة الانتقالية»

واشنطن (وكالات)

حثت حملة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة من قبل الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وأكدت تقارير صحفية أن الهيئة، التي تمنح التفويض للعملية الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية، لم تتواصل بعد مع فريق الرئيس المنتخب. وحذرت حملة بايدن من أن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأميركية تعتمد على إشارة واضحة بأن البلاد ستقوم «بانتقال سلس وسلمي للسلطة». وأعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لكن ترامب وحلفاءه أوضحوا أنه لا يعتزم التنازل في أي وقت قريب.

وقالت متحدثة إن مديرة إدارة الأجهزة العامة إميلي ميرفي، التي عينها ترامب في المنصب عام 2017، لم تعلن بعد الفائز بشكل واضح، وهو ما أدى إلى تأخير وصول فريق بايدن إلى ملايين الدولارات من التمويل الاتحادي والقدرة على مقابلة المسؤولين في وكالات المخابرات والإدارات الأخرى. وامتنعت المتحدثة عن تحديد موعد اتخاذ مثل هذا القرار.

وتتمتع إدارة الخدمات العامة بسلطة منح «الفائز الواضح» في الانتخابات الرئاسية إمكانية دخول المباني الرسمية والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمسؤولين وأنظمة الكمبيوتر، فضلاً عن توفير الأموال لعملية الانتقال ومساحة للفريق القادم للعمل.

وقال النائب جيري كونولي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية بمجلس النواب الأميركي: «إنه يجب على ميرفي بدء العملية دون تأخير».

وأوضح أن الإدارة تلعب دوراً حاسماً في الانتقال السلمي للسلطة، وضمان عدم تعطيل الخدمات الحكومية الحيوية، ويعتبر هذا أكثر أهمية في خضم جائحة قاتلة».

إلى ذلك، وصف بايدن، الأنباء عن فاعلية لقاح شركة «فايزر» التجريبي المضاد لـ«كوفيد- 19» بأنها ممتازة، لكنه نبّه إلى أن توفير اللقاح على نطاق واسع لن يتم إلا بعد عدة أشهر، محذراً من أن المعركة ما تزال طويلة، لذا على الأميركيين الاستمرار في وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي. وقال بايدن في بيان: «نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة، فالإعلان يبشر بفرصة تغيير الوضع العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي».

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكتب ترامب على «تويتر» بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر: «البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريباً.. فعال بنسبة 90 في المئة حسب تقارير.. نبأ سار!»،وأكد متحدث باسم بايدن أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض «كوفيد- 19».

وقال أندور بيتس، المتحدث باسم بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «كما قلنا سابقاً في سبتمبر، إنه نظراً لالتزام الرئيس المنتخب جو بايدن تماماً بالمساعدة في تطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بأسرع ما يمكن، فقد تلقى مستشارو الحملة الطبيون إحاطة إعلامية من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات حتى تتم إحاطتهم علماً بهذه العملية».

وتعهد بايدن «بالاستماع إلى العلم» مع دعوة خطته الخاصة بفيروس «كورونا» إلى زيادة الاختبارات وتتبع جهات المخالطة، ووعد بتعيين مسؤول مهمته الإشراف على خطوط توريد المعدات الحيوية.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، أكد في أواخر أكتوبر الماضي، أن من المرجح أن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات «كوفيد- 19» الآمنة والفعالة لتطعيم الأميركيين الأكثر عرضة للخطر بحلول نهاية 2020. وكان بايدن، أمس، اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة، وهو ما يؤشر إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة «كوفيد- 19».