عمدة نيويورك يحذر من موجة ثانية من كورونا

حذر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الاثنين، سكان المدينة من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، داعيا إلى العمل من أجل منعها.

وقال دي بلاسيور، في مؤتمر صحفي «علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع الفيروس الفتاك من إعادة دخوله إلى مدينة نيويورك».

وأكد «علينا أن نوقف حدوث موجة ثانية من الفيروس هنا..إنها تقترب بشكل خطير».

وأضاف دى بلاسيو أن عدد الحالات في ازدياد وأن المدينة تشهد انتشارا مجتمعيا للوباء. ودعا الناس إلى ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الجسدي من أجل تجنب جولة جديدة من الإغلاق في نيويورك التي كانت بؤرة تفشي الفيروس المميت خلال الموجة الأولى من الفيروس في الربيع الماضي.

وقال عمدة مدينة نيويورك «لا يمكننا المخاطرة بالعودة إلى عمليات إغلاق أكبر لمدينتنا واقتصادنا والمزيد من القيود».