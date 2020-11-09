وزير جزائري يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، مساء اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب جعبوب، في منشور في صفحته على «فيسبوك»: «بعد تأكيد إصابتي بالكوفيد، أعلن عن دخولي في الحجر الصحي الطوعي ومتابعة عملي من بعد».

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 642 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك، يصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 62 ألفاً و693 منذ اكتشاف أول حالة إصابة في نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2062.

كما أشار فورار إلى تعافي 288 مريضاً، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 42 ألفا و325.

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، خلال الأيام الماضية، إصابة الرئيس عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا. ونقل تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.

وأكدت الرئاسة، أمس الأحد، أن الرئيس تبون «بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي».