تقارير إعلامية: ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة 2024

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024.

وكتب موقع "اكسيوس"، اليوم الاثنين، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن ترامب تحدث عن هذا الموضوع مع مستشاريه.

ولم يعترف ترامب، حتى الآن، بهزيمته في الانتخابات الأميركية التي خاضها قبل أيام أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بها ليصبح الرئيس الأميركي المنتخب.

ويسمح القانون في الولايات المتحدة بتولي منصب الرئيس لمدتين بحد أقصى سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وفي حال اعتزم ترامب فعلاً الترشح لمنصب الرئاسة، فإنه سيظل شخصية محورية في الحزب الجمهوري الذي سيطر عليه على نحو واسع خلال السنوات الماضية، كما يمكنه في هذه الحالة أن يجمع تبرعات لحملته الانتخابية.

كان ترامب أعلن اعتزامه ترشحه لانتخابات 2020، عند توليه السلطة في 2017.