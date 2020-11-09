تراجع إصابات كورونا في فرنسا وارتفاع الوفيات

أعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا، اليوم الاثنين، تسجيل 20155 حالة إصابة بمرض كوفيد - 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا الرقم نزولاً حاداً من العدد القياسي المسجل أول أمس السبت، وهو 86852 حالة، والعدد المسجل أمس الأحد، وهو 38619 حالة.

وعادة ما تنخفض الإصابات أيام الاثنين بسبب إجراء عد. أقل من الفحوص في أيام الأحد الذي هو عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم نقص عدد الإصابات، زاد عدد المتوفين جراء مرض كوفيد - 19 المناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، بواقع 551 ليصل إجمالي العدد إلى 40987 وفاة.

وقفز إجمالي الإصابات في فرنسا إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.

وفرضت فرنسا، خلال الأسابيع الماضية على غرار العديد من دول أوروبا، حظر تجول وقيوداً على الحركة، وأغلقت المحال غير الأساسية في محاولة للتصدي للموجة الثانية من تفشي الوباء بعد الموجة الأولى التي ضربت العالم في الربيع الماضي.



