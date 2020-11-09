الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الرئيس الأميركي المنتخب بايدن

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش هنأ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما بالانتخابات.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين، إن جوتيريش «يجدد التأكيد على أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ركن أساسي من أركان التعاون الدولي اللازم للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم».