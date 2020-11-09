العثور في على قطع ذهبية من العهد الفاطمي بالقدس

عثر علماء آثار إسرائيليون على أربع قطع نقدية ذهبية من القرن العاشر في القدس الشرقية بالقرب من حائط «البراق» تعود إلى العهد الفاطمي.

واكتشف علماء الآثار الإسرائيليون أربع قطع من العملات الذهبية تم صكها قبل أكثر من 1000 عام، موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية: «تم العثور على العملات المعدنية أثناء أعمال التنقيب بالقرب من حائط المبكى».

وقال روبرت كول من سلطة الآثار في بيان: «إن العملات المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير ومحفوظة بشكل ممتاز، ويمكن التعرف عليها على الفور حتى من دون تنظيف».

وأضاف كول: «أن القطع النقدية تعود إلى ما بين عامي 940 و970 ميلادي.

وأكد كول: «هذه هي المرة الأولى منذ خمسين عاماً التي يتم فيها اكتشاف مخبأ للذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القديمة بالقدس».

وعثرت إسرائيل عام 2015 جنوب مدينة حيفا على ألفي قطعة ذهبية من فئتي دينار وربع دينار تعود إلى فترة الحكم الفاطمي، وصكت في عام 1036.

وبلغ الوزن الإجمالي لتلك القطع ستة كيلوجرامات.



