إيطاليا: 25271 إصابة جديدة بـ«كورونا» و356 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 25271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهو رقم أقل بكثير من ذلك المسجل، أمس الأحد، والذي بلغ 32616 إصابة. وسجلت الوزارة أيضاً 356 حالة وفاة بكوفيد - 19 في مقابل 331 في اليوم السابق.

وعادة ما ينخفض عدد الحالات المسجلة أيام الاثنين بسبب تراجع الفحوص أيام الأحد بسبب عطلة نهاية الأسبوع. وقالت وزارة الصحة، إن عدد المسحات المنفذة في اليوم السابق بلغ 147725 في مقابل 191144 و231673 في اليومين السابقين.

ويبلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس 41750 في الدولة التي سجلت نحو 960373 إصابة بالوباء منذ بدء تفشيه.

وفرضت إيطاليا إجراءات تقييدية جديدة خلال الأسبوع الماضي من أجل وقف تفشي الموجة الثانية من الفيروس.

ودخلت إجراءات أكثر صرامة حيز التنفيذ في منطقة جنوب تيرول، اليوم الاثنين، على غرار أربع مناطق أخرى اعتبرت بالفعل مناطق حمراء. ولا يُسمح للناس الآن بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه. كما تم فرض حظر التجوال بين الساعة 8 مساء و5 صباحاً.