السيسي يؤكد أهمية تكاتف الجميع للتصدي للإرهاب والتطرف

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف الآخذة في الانتشار، وذلك من خلال مقاربة شاملة تتضمن عزل الفكر الأيديولوجي المتطرف.

ودعا السيسي خلال استقباله اليوم بالقاهرة ريتشارد مور رئيس المخابرات البريطانية، إلى إعلاء قيم المواطنة والوسطية والحوار بالتوازي مع تعزيز ودعم جهود التنمية فضلاً عن استعادة وتقوية مؤسسات الدول التي تعاني من أزمات حالية بالمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، والأزمة في ليبيا.