الجزائر تسجل 642 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض 28 حالة عن اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 62 ألفاً و693 منذ اكتشاف أول حالة إصابة في نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، بزيادة حالتين عن حصيلة وفيات يوم أمس الأحد، ليصبح بذلك مجموع الوفيات إلى 2062.

كما أشار فورار إلى تعافي 288 مريضاً، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 42 ألفا و325.