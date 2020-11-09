أمل كبير بعد إعلان لقاح فعال بنسبة 90% ضد كورونا

أثار إعلان شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية أن لقاحهما التجريبي يوفر «حماية بنسبة 90%» أملا عالميا فيما يشكل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن خلية أزمة سعيا لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكثر البلدان تضررا جراء فيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

وأظهرت النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل الحصول على ترخيص، أن اللقاح الذي طورته الشركتان «فعال بنسبة 90%»، على ما أعلنت الشركتان في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقالت الشركتان إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى.

وتوقعت الشركتان توفير 50 مليون جرعة من اللقاح في 2020 وصولا إلى 1.3 مليار جرعة في 2021.

وقال رئيس شركة «فايزر» ومديرها العام ألبيرت بورلا، في بيان: «بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19».

ورحب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة، بهذا الإعلان معتبرا أنه «نبأ رائع».

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر «أمل» في إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» محذّراً من أن «المعركة» لا تزال طويلة.

كما اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» هو «نبأ مشجع».

وأعلن جو بايدن، السبت في أول خطاب له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية ألقاه في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، أن خلية أزمة تضمّ علماء وخبراء ستكلف اعتبارا من اليوم الاثنين بوضع «خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير 2021»، يوم تنصيبه.

وتواجه الولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة، مستويات قياسية من الإصابات الجديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237.564 وفاة من أصل تسعة ملايين و972 ألفا و333 إصابة.

وسجلت أكثر من 50.3 مليون إصابة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في ديسمبر، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إن إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» أن لقاحهما ضد مرض كوفيد-19 «فعّال بنسبة 90%»، هو «نبأ مشجع».

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة على تويتر «نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك».

وأضاف أدهانوم غبريسوس «نشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19».

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مواصلة مكافحة وباء كوفيد-19 محذرا من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة إلا أنها «لم تسأم منه».

في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 12.7 مليون إصابة، فرضت البرتغال اعتبارا من اليوم الاثنين حال الطوارئ الصحية يرافقها حظر تجول في القسم الأكبر من البلاد.