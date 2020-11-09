الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية على بضائع أميركية

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوماً جمركية بضائع أميركية بأربعة مليارات دولار اعتباراً من غد الثلاثاء.

وسيمارس التكتل الحق في اتخاذ إجراءات مضادة كانت قد منحته إياه منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي في قضية ضد شركة "بوينج" الأميركية لصناعة الطائرات، وذلك في إطار معركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم قطاع الطيران المدني.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عن بُعد لوزراء التجارة لدول الاتحاد "أوضحنا في كل مرحلة أننا نريد تسوية هذه القضية التي طال أمدها"، مضيفاً "للأسف، رغم بذل قصارى جهودنا وبسبب عدم إحراز تقدم على الجانب الأميركي، يمكننا تأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيمارس في وقت لاحق اليوم حقوقنا ويفرض إجراءات مضادة بعد سماح منظمة التجارة العالمية لنا بذلك فيما يتعلق ببوينج".

وأضاف أن هذا يعني أن الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن تستهدف صادرات أميركية من الطائرات وأجزائها ومجموعة من المنتجات الزراعية، ستدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء.

وجدد دومبروفسكيس، وهو نائب لرئيس المفوضية الأوروبية، عرض الاتحاد الأوروبي أن يعلق التكتل إجراءاته إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، لكنه قال، إن واشنطن لم توافق على فعل ذلك حتى الآن.

كانت واشنطن فرضت رسوماً جمركية على بضائع قادمة من دول الاتحاد الأوروبي بعد أن اتهمت التكتل بتقديم دعم مالي لشركة "ايرباس" الأوروبية لصناعة الطائرات المنافسة لشركة "بوينج" الأميركية.