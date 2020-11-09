العراق يسجل 3184 إصابة جديدة بـ«كورونا» و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين تسجيل 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 501733 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 53 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11380 حالة بعد تسجيل 53 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة بعد تسجيل 3305 حالة شفاء اليوم أيضاً.