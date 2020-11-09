روسيا: فعالية «سبوتنك في» المضاد لـ«كورونا» تتجاوز 90%

قالت ممثلة لوزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين إن لقاح (سبوتنك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، مستشهدة ببيانات تم جمعها بعد تطعيم مواطنين به وليست نتاج تجربة جارية.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك في بيان اليوم الاثنين أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

وقالت أوكسانا درابكينا وهي مديرة معهد بحثي تابع لوزارة الصحة في بيان «نحن مسؤولون عن مراقبة فعالية اللقاح سبوتنك في وسط المواطنين الذين تلقوا جرعات منه في إطار برنامج التطعيم الجماعي».

وأضافت «فعاليته تفوق 90 بالمئة استناداً إلى ملاحظاتنا. وبالنسبة لظهور لقاح آخر فعال.. فهذه أنباء طيبة للجميع».