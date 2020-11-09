إصابة الرئيس الأوكراني بـ«كورونا»

جاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيجابية، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن الرئيس يشعر أنه بخير.

وأعلنت الرئاسة في بيان أن زيلينسكي البالغ 42 عاماً والذي أُصيبت زوجته أيضاً بالمرض منذ أشهر، «جاءت نتيجة فحصه لكوفيد - 19 إيجابية».

وأضاف البيان أن الرئيس «يشعر أنه بخير وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد، أثناء عزل نفسه».

وكتب على فيسبوك «حرارتي 37,5 درجة مئوية. معظم الأشخاص يتعافون من كوفيد - 19 وانني واثق بانني سأتعافى أيضاً».

وأعلن رئيس مكتبه اندري ارماك على «فيسبوك» إن إصابته بـ«كورونا» ثبتت أيضاً.

وقال: «أشعر بانني بخير»، مؤكداً أنه سيشارك في مؤتمر رباعي عبر الفيديو لمستشاري رؤساء الدول الأوكراني والروسي والفرنسي والألماني حول عملية السلام في شرق أوكرانيا.

والأسبوع الماضي حذر وزير الصحة مكسيم ستيبانوف من أن البلاد باتت «قريبة من كارثة صحية» لعدم توفر الأسرة والطواقم الطبية اللازمة.

والاثنين أعلن تعليق كافة العمليات الجراحية المحددة سابقا في البلاد مع نظر السلطات في إمكانية فرض قيود إضافية على السكان في كل عطلة نهاية أسبوع لوقف تفشي الوباء.

ومع هذه الإجراءات وحدها المتاجر الضرورية كمحال بيع المواد الغذائية والصيدليات ووسائل النقل العام ستستمر في العمل.

والعدد التراكمي لحالات كوفيد - 19 في أوكرانيا هو 470 ألفاً منها 8687 وفاة.



