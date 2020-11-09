«الصحة العالمية» تدعو لعدم التراخي في مكافحة «كورونا»

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إلى عدم التراخي في مكافحة وباء «كوفيد - 19» الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال، خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف، إن من الحيوي على الناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.

وحذر تيدروس، خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف، من التراخي قائلاً «قد نكون سئمنا من كوفيد - 19 إلا أنه لم يسأم منا».

كما حذر المدير العام للمنظمة، المحجور بسبب مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بكوفيد - 19، من أن الفيروس «يستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة لكن ليس فقط هذا بل يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل».

وأضاف «لا يمكننا التفاوض معه أو أن نغمض أعيننا متمنين أن يختفي. وهو لا يكترث للخطابات السياسية أو نظريات المؤامرة. أملنا الوحيد هو العلم والحلول والتضامن».

وأتى كلامه بعدما تسبب كوفيد - 19 بوفاة أكثر من 1.25 مليون شخص وإصابة 50 مليوناً آخرين عبر العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، معرباً عن الأمل في أنه يؤشر إلى تعاون عالمي أوثق لمحاربة الجائحة.

كان بايدن أعلن أن إدارته ستعود عن قرار ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تشكل الولايات المتحدة الطرف المانح الرئيسي فيها.

وستركز الجمعية العامة السنوية للمنظمة أيضاً على مجموعة واسعة من حالات صحية طارئة تزيد على الستين استجابت لها المنظمة خلال السنة الراهنة مثل الحصبة وفيروس إيبولا والحمى الصفراء.

وستكون مناسبة للدول الأعضاء لمناقشة الدعوات إلى إصلاح المنظمة ومسؤوليات الدول لتعزيز الجهوزية لحالات الطوارئ الصحية.