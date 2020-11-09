استمرار القتال حول مدينة استراتيجية في قره باغ

قالت أرمينيا، اليوم الاثنين، إن القتال لا يزال مستمراً للسيطرة على مدينة شوشي الاستراتيجية في منطقة ناغورني قره باغ، غداة إعلان أذربيجان أنها استولت عليها.

ونفى المسؤولون الأرمن الادعاء الأذري وقالوا إن الاشتباكات مستمرة في المنطقة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على «تويتر»: «اندلعت مواجهات كثيفة في قطاع شوشة كارينتك»، في إشارة إلى قرية عند سفح المرتفعات التي تقع عليها البلدة.

وأضافت أن «العدو تراجع بينما احتلت قوات صديقة خطوطاً أكثر تقدماً».

وتقع مدينة شوشة على بعد 15 كلم فقط عن ستيباناكرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، وعلى طريق رئيسي يربط الجيب الجبلي بأرمينيا.

اندلعت المواجهات أواخر سبتمبر بين الجيشين الأذري والأرميني للسيطرة على قره باغ، التي أعلنت استقلالها قبل نحو 30 عاماً.

والمعارك الأخيرة هي الأعنف منذ عقود وأودت، وفق تقارير، بحياة 1000 شخص على الأقل بينهم مدنيون. إلا أن عدد الضحايا يُرجّح أن يكون أعلى بكثير.

فقد أعلنت أرمينيا، اليوم الاثنين، مقتل 44 مقاتلاً.

ونددت الأمم المتحدة بالهجمات العشوائية التي يمكن أن ترقى إلى «جرائم حرب».

وأجبرت المواجهات آلاف الأهالي على مغادرة منازلهم في كبرى مدن المنطقة المتنازع عليها ستيباناكرت، التي باتت مقفرة وطالها دمار بعد أسابيع من القصف.