بوتين يحث على عودة اللاجئين إلى سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن عودة اللاجئين إلى سوريا ضرورة لإعادة بناء البلاد، وذلك عبر اتصال بالفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوتين: «هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل، ويمكنهم المشاركة في إعادة بناء بلادهم»، بحسب نسخة من الحوار خاصة بالكرملين.

وقال بوتين في الحوار: إن سوريا يجب أن تركز حاليا على إعادة البناء، فيما تعرضت الجماعات المسلحة في البلاد للهزيمة إلى حد كبير.

وقال بوتين: «روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي بشأن اللاجئين، والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود المشاركة».

ويُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس المقبلين بغرض تعزيز عودة اللاجئين إلى سوريا وكذلك النازحين داخليا إلى منازلهم بالبلاد.

وقال بوتين: «عاد أكثر من 850 ألف مواطن سوري من الخارج وأكثر من 1.3 مليون عادوا إلى أماكن سكنهم الدائمة داخل البلاد».



