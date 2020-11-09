المكسيك تسجل 967 ألف إصابة بـ«كورونا» وأكثر من 95 ألف وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا المستجد بالمكسيك 967 ألفا و825 حالة، وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكسيكوسيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المكسيك بلغ 95027 حالة بينما تعافى من مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا 824355 شخصا.

وقد مر حتى الآن حوالي 36 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا بالمكسيك.