بايدن: إعلان لقاح «كورونا» يعطي «أملاً» لكن «المعركة طويلة»

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر «أمل» في إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» التوصل إلى لقاح «فعّال بنسبة 90%» للوقاية من كوفيد - 19، محذّراً من أن «المعركة» لا تزال طويلة.

وقال في بيان «أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل».

وأضاف «من المهم أيضاً في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد كوفيد - 19 سيستغرق أشهراً إضافية».