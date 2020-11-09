السعودية تسجل 392 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدعلى مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350 ألفا و984 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حول مستجدات الوباء، إلى تسجيل 402 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من وباء كوفيد - 19 إلى 337 ألفاً و788.

كما أحصت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5559 حالة.