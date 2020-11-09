قمة أوروبية مصغرة حول مكافحة الإرهاب في باريس

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في قصر الإليزيه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قبل قمة عبر الفيديو حول الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل، ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين.

ويلي القمة عبر الفيديو مؤتمر صحفي يضمّ عدة مشاركين في القمة، وفق ما ذكر قصر الإليزيه، بعد أسبوع من اعتداء إرهابي شهدته فيينا، وبعد اعتداء نيس الإرهابي في جنوب شرق فرنسا في أكتوبر.