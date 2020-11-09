سويسرا تسجل 17309 إصابات بفيروس كورونا



أظهرت بيانات السلطات الصحية في سويسرا اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 17309 منذ الجمعة الماضي.

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين الصغيرة المجاورة إلى 229222 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 2576 بعد زيادة 169 وفاة.

وزاد عدد من يخضعون للعلاج في المستشفيات بنحو 536 إلى 9205 حالات، في الوقت الذي نشرت فيه الحكومة أفراد الجيش لمساعدة نظام الرعاية الصحية، الذي يعاني من ضغوط شديدة، على التعامل مع زيادة عدد الحالات المقبولة بالمستشفيات.